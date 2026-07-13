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Бартон из Сальвадора будет судить матч Франции и Испании в 1/2 финала ЧМ-2026

Стал известен главный арбитр полуфинала ЧМ-2026 Франция – Испания . Матч, который пройдет 14 июля в Далласе, обслужит Иван Бартон из Сальвадора.

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