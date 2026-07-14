В ожидании благодарности, или Почему не надо давать садиться на шею | Андрей Школьников

Геостратег Андрей Школьников пытается объяснить, где проходят границы, за которые не следует заступать на примерах семьи и корпоративной этикиСОДЕРЖАНИЕ:00:05 Введение00:22 Проблема неблагодарности02:56 Психологические аспекты05:25 Современные семейные отношения07:43 Конфликты из-за имущества09:39 Римское право и семейные отношения11:03 Семейные отношения в древности12:59 Влияние детства на личность15:28 Формирование характера18:24 Проблемы воспитания20:15 Адаптация к реальности23:11 Пробуждение и адаптация24:21 Причины неблагодарности25:35 Личный код26:09 Пример из фильма27:07 Важность семьи27:17 Помощь и её восприятие28:10 Рационализация помощи31:00 Обучение детей ответственности32:00 Ограничения и уговоры33:43 Рационализация в обществе34:48 Милосердие и справедливость38:43 Смелость и ответственность39:53 Свобода и ресурсы41:14 Помощь и благодарность43:40 Гиперопека и корпоративная культура46:22 Коррупция и аморальность49:07 Заключение .