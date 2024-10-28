Александр Стояногло: Те, кто идет во власть, должны жить не на какой-то вершине, а разделять проблемы людей  

Бывший генпрокурор, вышедший во второй тур кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло считает, что нашей стране нужно поменять атмосферу в обществе и избавить людей от страха, поскольку иначе у нас и дальше продолжится деградация.
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