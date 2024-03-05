Первый трейлер аниме про школьных хулиганов «Ветролом» от CloverWorks. Премьера 4 апреляCloverWorks («Обещанный Неверленд», «SPY×FAMILY: Семья шпиона») выпустила дебютный трейлер аниме «Ветролом» (Wind Breaker) по манге Нии Сатору, разросшейся за три года до 16 томов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)