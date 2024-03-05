Первый трейлер аниме про школьных хулиганов «Ветролом» от CloverWorks. Премьера 4 апреляCloverWorks («Обещанный Неверленд», «SPY×FAMILY: Семья шпиона») выпустила дебютный трейлер аниме «Ветролом» (Wind Breaker) по манге Нии Сатору, разросшейся за три года до 16 томов.