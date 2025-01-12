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Инфраструктура повреждена на подконтрольной Киеву территории Запорожья

Инфраструктура повреждена на подконтрольной Киеву территории Запорожья

На территории Запорожской области, контролируемой Киевом, произошли повреждения инфраструктуры. Сообщение об этом сделал руководитель областной администрации Иван Федоров, отметив отсутствие информации о количестве и деталях повреждённых объектов.

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