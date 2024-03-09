Пушков: Макрону стоит подумать о последствиях отправки войск на Украину

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, не исключающим возможность отправки натовских войск на Украину, стоит задуматься о последствиях такого шага, считает российский сенатор Алексей Пушков.
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