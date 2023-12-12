Дом горел в Наурызбайском районе Алматы. Спасена семья из 5 человек. ВИДЕО

В результате пожара никто не пострадал, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города. В ведомстве сообщили, что 11 декабря в 3:03 часов на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре по адресу: Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, улица Садуакасулы, 125.