Боец Дерзкий рассказал, как сбил дрон ВСУ зарядом дроби из ружья

Боец ВС России с позывным Дерзкий рассказал, как сбил украинский дрон зарядом дроби из ружья. В беседе с РИА Новости он сообщил, что услышал звук FPV-дрона, когда с группой продвигался к посёлку Троицкое (ДНР).
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