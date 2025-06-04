Боец Дерзкий рассказал, как сбил дрон ВСУ зарядом дроби из ружья

Боец ВС России с позывным Дерзкий рассказал, как сбил украинский дрон зарядом дроби из ружья. В беседе с РИА Новости он сообщил, что услышал звук FPV-дрона, когда с группой продвигался к посёлку Троицкое (ДНР).