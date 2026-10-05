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Выставку машин, парад и концерт провели в Клину в честь закрытия мотосезона

Выставку машин, парад и концерт провели в Клину в честь закрытия мотосезона

В Клину провели масштабное мероприятие в честь завершения мотосезона. На площадке возле детской школы искусств собрали около 300 мотоциклов, а также 50 ретро- и современных кастомных автомобилей, рассказали в РИАМО.

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