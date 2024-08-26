Мать предполагаемого участника захвата заложников в волгоградской колонии сделала заявление. Что она сказала о сыне?

Мать заключенного исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области Темура Хусинова, который является возможным участником захвата заложников, заявила, что не верит в причастность сына и не видит его на опубликованных в сети кадрах.
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