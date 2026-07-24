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НИУ ВШЭ: в споре вкуса и пользы побеждает вкус

НИУ ВШЭ: в споре вкуса и пользы побеждает вкус

Исследователи Центра когнитивных нейронаук и Международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ выяснили, как тяга к сладкому и интерес к здоровому питанию влияют на готовность платить за колу.

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