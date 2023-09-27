Новосибирцы стали чаще прививаться от гриппа – вакцинация набирает обороты

О прохождении эпидсезона и готовности региональной системы здравоохранения к нему, о темпах заболеваемости гриппом, ОРВИ и кронавирусом, а также об иммунизации населения от сезонных инфекций рассказала в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.