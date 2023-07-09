Миллеровский почтамт: 4 миллиона писем, 315 тысяч посылок

9 июля работники Почты России отметят свой профессиональный праздник. Сегодня Миллеровский почтамт – это четыре городских почтовых отделения и 57 сельских в Миллеровском и Чертковском районах, рассказал его руководитель Юрий Николаевич Третьяков.