Пурим в 2024 году: дата праздника и режим работы в этот день Ирина ОрлонскаяВ середине первого весеннего месяца евреи отмечают один из своих самых весёлых и популярных праздников — Пурим.
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