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Субъектность в эпоху гегемонии: Украина и США как зеркала созависимости

Субъектность в эпоху гегемонии: Украина и США как зеркала созависимости

Феномен субъектности является глубинной и больной темой. Субъект - это нечто, имеющее собственное отношение к тому, что вне его, причём это отношение основывается на памяти и на знании этого нечто о себе.

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Игорь Васиков
Какое отношение имеют США к украине? Янки гоу хом!
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