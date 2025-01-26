Субъектность в эпоху гегемонии: Украина и США как зеркала созависимости

Феномен субъектности является глубинной и больной темой. Субъект - это нечто, имеющее собственное отношение к тому, что вне его, причём это отношение основывается на памяти и на знании этого нечто о себе.
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