Китай ответил на пошлины ЕС на электромобили расследованием в отношении поставок молока

Евросоюз столкнулся с первыми потерями в торговой войне с Китаем. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Строганов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии