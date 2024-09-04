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  • Meerflieger
    А чего тут высказываться? Кулебяку на гиляку! 😃В России высказал...
  • Надя Григорченко
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  • саша пупкин
    Да и высококвалифицированным нехер тут делать)))В России захотели...

Китай ответил на пошлины ЕС на электромобили расследованием в отношении поставок молока

Китай ответил на пошлины ЕС на электромобили расследованием в отношении поставок молока

Евросоюз столкнулся с первыми потерями в торговой войне с Китаем. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Строганов.

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