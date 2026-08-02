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NORC: 69% американцев считают, что экономика США стагнирует

NORC: 69% американцев считают, что экономика США стагнирует

Почти 70% граждан США оценили состояние национальной экономики как плохое. К такому выводу пришли авторы совместного исследования агентства Ассошиэйтед Пресс и Центра изучения общественного мнения NORC, обнародовавшие результаты опроса общественного мнения.

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