На новый айфон деньги, значит, есть, а на билет в автобусе нет? Или дело вовсе не в деньгах, а в принципиальном нежелании соблюдать элементарные правила, которые обязательны для всех остальных пассажиров? В последнее время участились конфликты с участием приезжих в общественном транспорте.
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Да всё очень просто,только этим ни кто заниматься не будет.Если мигрант пересёк границу России,то знания полученые вне России считать не действительными.Надо в обязательном порядке пройти переобучение и пересдачу.Не смотря на какую профессию.В СА это все проходили.
С нашим законодательством вступаться себе дороже. Никто не хочет за этих уродов сидеть в тюрьме. Нашим проверяющим тоже не надо с ними связываться, а то и их привлекут к уголовной ответственности. Единая Россия об этом позаботиться.
Только суровое наказание за эти деяния превратят всё это стадо южных гостей в послушных ягнят!!!!
в таких случаях если они учещаются чс контролерами должен находится полицейский-который обязан пресекать агрессивные действия нарушителей!
Что делают и какую пользу приносят РФ эти мокрощелки ?
Таких надо сразу из транспорта в товарный вагон и в кишлак!!!
Цыганки нервно курят в сторонке...
Чуреи не платят за проезд и в метро скачат
Чурки и замоташки пусть ходят пешком!
Если наказывать хорошо, боятся будут.