На новый айфон деньги, значит, есть, а на билет в автобусе нет? Или дело вовсе не в деньгах, а в принципиальном нежелании соблюдать элементарные правила, которые обязательны для всех остальных пассажиров? В последнее время участились конфликты с участием приезжих в общественном транспорте.