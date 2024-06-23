Рекорды в долг у будущих урожаев

Погодные катаклизмы усугубили положение растениеводов, чья доходность снижается третий год подряд. Начавшееся в связи с этим сокращение инвестиций в новейшие агротехнологии чревато снижением будущих урожаев и их качества На российских полях появляется все больше российской техникичитайте на monocle.
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