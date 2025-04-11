ПВО за ночь сбила 30 украинских БПЛА над двумя регионами России

РИА Новости/Евгений Биятов Система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 11 апреля уничтожила и перехватила 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии