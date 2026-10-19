— Посетить встречу «Не сгореть на взлёте: как выдержать темп стартапа» проекта «Стартап-кафе: таланты»; — Обсудить любимые произведения на встрече книжного клуба «Молодёжи Москвы»; — Принять участие в групповом тестировании обновлённого устройства для нейропрофориентации «Брейни»; — Успеть подать заявку в заключительный день приёма на восьмой сезон «Фабрики видеоигр»; — Побывать на тематической экскурсии «Мужские образы ВДНХ» — в 13:00; — Записаться на новый сезон «Школы бариста» в 11 центрах московского долголетия; — Отправить заявку на бесплатную образовательную программу «Акселератор 4.