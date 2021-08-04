В Комсомольске-на-Амуре окончено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера, похищавшей денежные средства коммерческой организации

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре обратился представитель компании, занимающейся доставкой продуктов в заведения общественного питания.
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