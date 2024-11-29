МЧС призвало россиян заранее собрать «тревожный чемоданчик»

Жителям тех областей России, где природные бедствия часто встречаются и есть высокая вероятность вооруженных конфликтов, рекомендуется заранее подготовить все необходимое на случай непредвиденных обстоятельств.
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