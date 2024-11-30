В Хабаровске военнослужащий ВВО Герой России гвардии ефрейтор Никита Евдокимов принял участие в патриотическом форуме «Знание. Герои»

На форуме были развернуты несколько тематических площадок, где все желающие могли услышать истории тех, кто сегодня стоит на страже нашей Родины.
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