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Пропавших при крушении самолёта в Афганистане двоих россиян пока не нашли

Пропавших при крушении самолёта в Афганистане двоих россиян пока не нашли

Анатолий и Анна Евсюковы числятся пропавшими без вести.фото: unsplash.com/@nimbus_vulpis--> Двое россиян, которые пропали при авиакатастрофе частного самолёта Falcon-10 в Афганистане, до сих пор не найдены.

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