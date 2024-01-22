Пропавших при крушении самолёта в Афганистане двоих россиян пока не нашли

Анатолий и Анна Евсюковы числятся пропавшими без вести.фото: unsplash.com/@nimbus_vulpis--> Двое россиян, которые пропали при авиакатастрофе частного самолёта Falcon-10 в Афганистане, до сих пор не найдены.
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