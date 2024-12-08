❗️Даже китайские автомобили стали роскошью доя россиян. Средняя цена на покупку такого авто в России составляет уже 3-3,5 млн рублей.
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❗️Даже китайские автомобили стали роскошью доя россиян. Средняя цена на покупку такого авто в России составляет уже 3-3,5 млн рублей.