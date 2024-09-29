Врач Терещенко: при сердечной недостаточности возникают четыре заболевания

Сердечная недостаточность – неспособность сердца перекачивать нужный объем крови. При этой патологии у человека могут также развиться четыре сопутствующих заболевания: дисфункция почек, анемия, аритмия и застой крови в печени.
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