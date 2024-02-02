Из-за массового отравления шаурмой возбудили уголовное дело в Иркутске

Шаурмой отравились 16 человек в Иркутске, 11 из них госпитализированы.После многочисленных жалоб на отравление шаурмой, купленной в Ленинском районе Иркутска местное управление следкома возбудило уголовное дело.
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