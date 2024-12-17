Мишустин обозначил ключевые задачи ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин в преддверии десятилетнего юбилея со дня вступления в силу Договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 1 января, выразил уверенность, что у Союза большое будущее.
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