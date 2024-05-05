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American Thinker: США используют Украину для сохранения собственной гегемонии

American Thinker: США используют Украину для сохранения собственной гегемонии

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для издания American Thinker заявил, что Украина является для США расходным материалом, необходимым для сохранения мирового господства.

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Астон Мартин
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