American Thinker: США используют Украину для сохранения собственной гегемонии

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для издания American Thinker заявил, что Украина является для США расходным материалом, необходимым для сохранения мирового господства.
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