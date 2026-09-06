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Новости Липецка

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На трассе М‑4 «Дон» в Липецкой области возможны дожди

На трассе М‑4 «Дон» в Липецкой области возможны дожди

Температура воздуха на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области может достичь +30 °C, возможны дожди. Водителей призывают соблюдать осторожность и следить за информацией на дорожных табло.

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