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Дэмиан Лиллард забросил от логотипа в матче с «Рэпторс»

Дэмиан Лиллард забросил от логотипа в матче с «Рэпторс»

«Милуоки» без Янниса Адетокумбо в гостях крупно обыграл «Торонто» – 128:112. Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард в начале второй половины исполнил коронный дальний 3-очковый с логотипа.

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