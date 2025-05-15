Депутат Буцкая предложила запретить продажу сладостей в алкомаркетах

Стоит на законодательном уровне ввести запрет на продажу сладостей в алкомаркетах. Об этом 15 мая в разговоре с ТАСС заявила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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