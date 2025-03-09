ЦБ Монголии повысил процентную ставку до 12% на фоне инфляционного давления

Центральный банк Монголии повысил базовую процентную ставку на 2 процентных пункта, установив ее на уровне 12% в ответ на рост инфляции, сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявление, опубликованное банком в субботу.
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