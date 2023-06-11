Офицер с позывным Кирпич: саперы ВСУ оставили бойцам России мины с посланиями

Российские саперы находят на Донецком направлении неактивированные мины с записками солдат ВСУ. Об этом сообщил ТАСС руководитель инженерной службы полка группировки «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным Кирпич.
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