smi.today

4 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

Офицер с позывным Кирпич: саперы ВСУ оставили бойцам России мины с посланиями

Офицер с позывным Кирпич: саперы ВСУ оставили бойцам России мины с посланиями

Российские саперы находят на Донецком направлении неактивированные мины с записками солдат ВСУ. Об этом сообщил ТАСС руководитель инженерной службы полка группировки «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным Кирпич.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх