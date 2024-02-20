19 фото с такой мощной разницей, что невольно вырывается: «Во дают!»

Героям нашей статьи довелось сделать фотографии, на которых запечатлена большая разница. Благодаря им вы сможете узнать, к примеру, насколько по-разному выглядит здоровый человек и человек с анемией, свежая татуировка и зажившая, дикая и сортовая малина, да и много чего еще.
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