Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    До дебилов ничего не доходит, надо одновременно зайти с двух козырей-один Сармат по Европе, второй подарок, с глубоки...США планируют уже...
  • Вадим Кузнецов
    Это называется не "казнь", а убийствоПопавшие в плен В...
  • Владимир Карпов
    Как бы нам снова не стать обманутыми ...!!!«Есть нюансы». Пу...

ВСУ на одном из направлений потеряли три четверти бойцов

ВСУ на одном из направлений потеряли три четверти бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на одном из направлений три четверти живой силы. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх