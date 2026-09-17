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stroim21

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Как элегантно спрятать трубы в туалете: мой опыт с жалюзи и рольставнями

Как элегантно спрятать трубы в туалете: мой опыт с жалюзи и рольставнями

Каждый, кто хоть раз сталкивался с ремонтом санузла, знает это щемящее чувство, когда вроде бы всё продумано до мелочей, но взгляд снова и снова упирается в неприглядные коммуникации.

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