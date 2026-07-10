Сергей Лавров обсудил с президентом Бурунди взаимодействие в ходе африканского турне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Бурунди. Встреча прошла в Москве и стала завершающим этапом африканского визита главы российской дипломатии, включавшего также Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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