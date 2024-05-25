Обучение и повышение квалификации сотрудников таможенных органов

С 20 по 24 мая должностные лица Центрального таможенного управления, Северного, Южного и Центрального таможенных управлений прошли курс «Непрерывное обучение и повышение квалификации» в рамках учебного центра.
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