Визит героя и главы Адыгеи на сельхозпредприятие

Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества и участник президентской программы «Время героев» Сергей Ковалев вместе с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым посетили ООО «Краснодарагроальянс» в Гиагинском районе.
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