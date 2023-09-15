Фото: ТАСС / Сергей Карпухин .Филипп Фиссен. 11 сентября 2023, 12:40 «Прошу дирекцию ипподрома вернуть мне мой проигрыш.
Пир животных: почему нам трудно принять телеведущего Шепелева
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Этих продажных тварей гнать в первую очередь. Именно без них не будут попадать на сцену уроды шепелевы, милохины и прочая шваль!
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16 час.
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Очень люблю животных, но смотреть передачу не будем всей семьей
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15 час.
Маргарита Гринберг
Если передача будет идти, просто выключу телевизор, смотреть этих мерзавцев , не уважать себя.
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13 час.
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