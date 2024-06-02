Водонапорная башня — устройство, типы, принцип действия

Водонапорная башня – это часть системы автономного водоснабжения. Но если в городах водонапорные башни сохранились лишь в качестве исторических памятников, в небольших населенных пунктах их до сих пор используют по прямому назначению.
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