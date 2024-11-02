❗️⚡️Высока вероятность нанесения удара КСИР не только по стратегически важным объектам ЦАХАЛа, но и по ключевым авиабазам ВВС США в Персидском заливе.
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❗️⚡️Высока вероятность нанесения удара КСИР не только по стратегически важным объектам ЦАХАЛа, но и по ключевым авиабазам ВВС США в Персидском заливе.