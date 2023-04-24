Маргарита Симоньян: Пугачева прилетала в РФ для общения с высокопоставленными людьми

ЛС

Любовь Суворова

Как достала эта Пугачева, ведь реально уже попёрло из башки дерьмо, маразм крепчает, лучше забыть, неоднозначная особа, очень неоднозначная, жаль, что её идеализируют некоторые, она не враз такой стала, она всегда была такой между прочим, тоже пуп земли, сама себе нравится