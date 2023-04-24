Маргарита Симоньян: Пугачева прилетала в РФ для общения с высокопоставленными людьми

Главред RT рассказала, зачем из Израиля приезжала опальная артистка. Фото: Соцсети Маргариты Симьоньян 43-летняя российская журналистка и главред телеканала RT заявила, что опальная певица Алла Пугачева прилетала в Россию, чтобы договориться с высокопоставленными чиновниками о судьбе своего мужа и своих детей в РФ.
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