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Маргарита Симоньян: Пугачева прилетала в РФ для общения с высокопоставленными людьми

Маргарита Симоньян: Пугачева прилетала в РФ для общения с высокопоставленными людьми

Главред RT рассказала, зачем из Израиля приезжала опальная артистка. Фото: Соцсети Маргариты Симьоньян 43-летняя российская журналистка и главред телеканала RT заявила, что опальная певица Алла Пугачева прилетала в Россию, чтобы договориться с высокопоставленными чиновниками о судьбе своего мужа и своих детей в РФ.

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Комментарии
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НТ
Наталья Тарасова
Гнать их в шею
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1 г.
ЛС
Любовь Суворова
Как достала эта Пугачева, ведь реально уже попёрло из башки дерьмо, маразм крепчает, лучше забыть, неоднозначная особа, очень неоднозначная, жаль, что её идеализируют некоторые, она не враз такой стала, она всегда была такой между прочим, тоже пуп земли, сама себе нравится
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1 г.
Надежда Белугина
Что попёрло, то попёрло...Согласна.
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1 г.

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