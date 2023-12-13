13.12.2023: ошеломляющий вечер удовольствий для Тельцов!

Дорогие Тельцы, 13 декабря 2023 года будет идеальным днем для заботы о себе и расслабления. В этот день Венера, ваша планета-покровитель, образует гармоничный аспект с мечтательным Нептуном, создавая атмосферу умиротворения и благополучия.