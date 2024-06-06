В США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

Американские власти могут ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с российской стороной. Как пишет РИА Новости, соответствующую идею озвучил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
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