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В США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

В США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

Американские власти могут ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с российской стороной. Как пишет РИА Новости, соответствующую идею озвучил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

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