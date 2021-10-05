Духи в «умном» флаконе: Moncler выпустил первую коллекцию ароматов для женщин и мужчин Итальянский бренд Moncler представил свою парфюмерную линию: в первую коллекцию ароматов входят парфюмерная вода Pour Femme для женщин и Pour Homme для мужчин.
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