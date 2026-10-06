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Ротенберг поздравил Михайлова с 85-летием: «Великий капитан, легенда хоккея! Пример для молодых: талант помогает начать, но чемпионами становятся благодаря труду, мужеству и характеру»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Бориса Михайлова с 85-летием.

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