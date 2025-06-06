Газета.Ru Власти Калужской области намерены лишить гражданства семьи бывших мигрантов, дети которых топтали флаг с изображением георгиевской ленты в Обнинске.
«Они не иностранцы»: семьи детей, топтавших флаг в Обнинске, решили лишить гражданства
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
В 90годы они гнали ру сских из своих территории, тех, кто создавал экономику, а сейчас, когда мозгов мало ищут заработок в России. А мы, "россияне" почему-то забываем как к нашим , Русским, они себя повели?
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49 мин.
ВераВерная
Граждане РФ, у которых дети топчутся на нашем флаге - это что вообще? Что, и кому тут надо доказывать? Какие причитания, какие извинения? Вышвырнуть в свои аулы, вот там пусть пляски с государственной символикой устраивают. Думаю, и часа не проживут.
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35 мин.
АК
Арик Кука
Нко жителей РФ может помогать полиции депортировать иноземцев из рф. Почему полиция не дружит с народом.
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18 мин.
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