«Они не иностранцы»: семьи детей, топтавших флаг в Обнинске, решили лишить гражданства

АБ Александр Балушкин В 90годы они гнали ру сских из своих территории, тех, кто создавал экономику, а сейчас, когда мозгов мало ищут заработок в России. А мы, "россияне" почему-то забываем как к нашим , Русским, они себя повели?

ВераВерная Граждане РФ, у которых дети топчутся на нашем флаге - это что вообще? Что, и кому тут надо доказывать? Какие причитания, какие извинения? Вышвырнуть в свои аулы, вот там пусть пляски с государственной символикой устраивают. Думаю, и часа не проживут.